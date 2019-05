Prezident Mun Če-in zablahoželal indickému premiérovi k víťazstvu

Mun Če-in blahoželal staronovému indickému premiérovi aj na Facebooku.

Soul 24. mája (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in zablahoželal v piatok indickému premiérovi Naréndrovi Módímu cez sociálne siete k víťazstvu v aprílových parlamentných voľbách. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



"Chcel by som vyjadriť uznanie obyvateľom Indie, ktorí urobili rozhodnutie," tweetovala hlava štátu v angličtine. "Bude skutočnou oporou nielen pre tých, ktorí zaňho hlasovali, ale pre všetkých Indov."



Mun Če-in blahoželal staronovému indickému premiérovi aj na Facebooku. "Zvolili si lídra, ktorý pomôže Indii skutočne prekvitať prostredníctvom láskavého a harmonického vedenia."



"Premiér Módí je pre mňa ako brat," dodal juhokórejský prezident a opísal svoje dojmy z vlaňajšej návštevy v metropole Naí Dillí, počas ktorej sa vzájomne utvrdili o priateľstve medzi oboma krajinami.



"India s premiérom Módím vyrastie v prosperujúcu krajinu, ktorá bude patriť k najsilnejším mocnostiam v Ázii," dodal Mun Če-in.



Podľa doteraz zverejnených čiastkových výsledkov by mala premiérova vládna Indická ľudová strana (BJP) získať viac než 300 kresiel v 543-miestnom parlamente. Podarilo by sa jej tak prekročiť očakávania a stavať na rozhodujúcej väčšine, ktorú dosiahla v roku 2014.