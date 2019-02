Prezident Nigérie po odložení volieb vyzýva na zachovanie pokoja

Volebnú komisiu Buhari vyzval, aby ochránila už rozposlané hlasovacie materiály a zdôraznil, že jeho administratíva do práce komisie nezasahuje.

Abuja 16. februára (TASR) - Nigérijský prezident Muhammad Buhari vyjadril "hlboké sklamanie" nad odložením sobotňajších prezidentských a parlamentných volieb. Zároveň uviedol, že do hlavného mesta Abuja sa vráti, aby si vypočul od volebnej komisie vysvetlenie. Informovala o tom agentúra AP.



Nigérijská nezávislá národná volebná komisia (INEC) v sobotu oznámila, že prezidentské a parlamentné voľby v tejto najľudnatejšej africkej krajine odložili na budúci týždeň. Volebné miestnosti sa mali pôvodne otvoriť o 8.00 h SEČ.



Buhari vo svojom vyhlásení uviedol, že komisia "každý jeden deň a takmer každú hodinu všetkých uisťovala, že je na voľby pripravená".



Buhari zároveň apeluje na Nigérijčanov, aby po odklade volieb zachovali pokoj. Volebnú komisiu vyzval, aby ochránila už rozposlané hlasovacie materiály a zdôraznil, že jeho administratíva do práce komisie nezasahuje.



Odklad volieb len päť hodín pred začiatkom hlasovania oznámil novinárom predseda INEC Mahmúd Jakubu. Spomenul bližšie nespresnené "problémy", pričom sa však objavili správy, že hlasovacie materiály neboli doručené do všetkých častí krajiny. Volebných miestností je až takmer 120.000.



Šéf komisie povedal, že po zhodnotení stavu príprav na voľby presunuli hlasovanie na 23. februára.



V krajine s približne 190 miliónmi obyvateľov je vyše 84 miliónov oprávnených voličov, ktorí si majú v prezidentských voľbách vyberať medzi 76-ročným prezidentom Muhammadom Buharim a jeho hlavným súperom Atikom Abubakarom - miliardárom a bývalým viceprezidentom.



V parlamentných voľbách, ktoré budú v ten istý deň, sa bude bojovať o 360 kresiel v dolnej komore, Snemovni reprezentantov, a o 109 kresiel v Senáte.