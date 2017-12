Fujimori vládol v Peru v rokoch 1990-2000, následne utiekol pred stíhaním ohľadom rozsiahlych obvinení z korupcie a porušovania ľudských práv.

Lima 25. decembra (TASR) - Peruánsky prezident Pedro Pablo Kuczynski omilostil uväzneného bývalého diktátora Alberta Fujimoriho, ktorý bol počas víkendu hospitalizovaný vzhľadom na svoj zhoršený zdravotný stav.



Kuczynski udelil milosť Fujimorimu (79) na základe humanitárnych dôvodov. Fujimori si v peruánskom hlavnom meste Lima odpykáva 25-ročný trest za porušenie ľudských práv počas svojho mandátu hlavy štátu v rokoch 1990-2000.



Fujimori trpí podľa lekárskych zdrojov "vážnou, ale nie smrteľnou chorobou. Ide však o postupujúce, degeneratívne a neliečiteľné ochorenie". Kuczynského predchodca Ollanta Humala omilostenie Fujimoriho odmietol.



Fujimori vládol v Peru v rokoch 1990-2000, následne utiekol pred stíhaním ohľadom rozsiahlych obvinení z korupcie a porušovania ľudských práv. Svoje odstúpenie odfaxoval do Peru z Japonska, kde dostal štatút utečenca, pretože mal japonských predkov. Neskôr sa vrátil do regiónu s tým, že sa uchádza o opätovné zvolenie, informuje agentúra DPA.



Čilské úrady ho však v roku 2007 zatkli a vydali do Peru. Kuczynského omilostenie Fujimoriho prichádza len niekoľko dní po tom, ako peruánsky prezident ustál hlasovanie o vyslovení svojej nedôverhodnosti v parlamente.



Kuczynski vo voľbách v júni 2016 tesne porazil Fujimoriho dcéru, pravicovú populistku Keiko Fujimoriovú.