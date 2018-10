Prezident Steinmeier začne v stredu dvojdňovú návštevu Španielska

Hosť z Berlína sa po prílete do Madridu stretne v hlavnom meste so španielskym monarchom, kráľom Filipom VI., ako aj s premiérom Pedrom Sánchezom a predsedníčkou parlamentu Anou Pastorovou.

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier začne v stredu dvojdňovú návštevu Španielska.



V druhý deň pobytu na Pyrenejskom polostrove nemecký prezident zamieri do historického regiónu, autonómneho spoločenstva Extremadura, kde by predmetom Steinmeirovho rokovania so šéfom tamojšej regionálnej vlády Guillermom Fernándezom Varom mali byť skúsenosti o prístupe Španielska k štrukturálne slabým regiónom.



Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.



Nemecko pred niekoľkými rokmi vypracovalo program výučby mladých nezamestnaných v juhoeurópskych štátoch, ktorý bol zameraný hlavne na mladých ľudí bez práce v Španielsku. Program mal však zanedbateľný úspech.