Prezident Trump si robil posmech zo ženy, ktorá obvinila Kavanaugha

Prezident USA povedal, že Blaseyová-Fordová si okrem toho, že na večierku pred približne 36 rokmi, na ktorom ju mal Kavanaugh obťažovať, vypila jedno pivo, nepamätá vôbec nič.

Washington 3. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v utorok na predvolebnom zhromaždení v meste Southaven v štáte Mississippi otvorene vysmieval z výrokov profesorky Christine Blaseyovej-Fordovej, ktorá minulý týždeň pred právnym výborom Senátu obvinila jeho nominanta na post sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha zo sexuálneho obťažovania. K sexuálne motivovanému útoku malo dôjsť začiatkom osemdesiatych rokov, keď boli Blaseyová-Fordová a Kavanaugh stredoškolskými študentmi. Informovala o tom agentúra AP.



"Ako ste sa dostali domov? 'Nepamätám sa,'" napodobňoval podľa AP Trump za jasotu svojich priaznivcov Blaseyovej-Fordovej výpoveď pred senátnym výborom. "Ako ste sa tam dostali? 'Nepamätám sa.' Kde to bolo? 'Nepamätám sa.' Pred koľkými rokmi sa to stalo? 'Neviem. Neviem. Neviem,'" opakoval americký prezident, pričom dodal, že Blaseyová-Fordová si okrem toho, že na večierku pred približne 36 rokmi, na ktorom ju mal Kavanaugh obťažovať, "vypila jedno pivo", nepamätá vôbec nič.



Blaseyová-Fordová pred právnym výborom vo štvrtok vypovedala v zmysle svojich predchádzajúcich obvinení, že v súčasnosti 53-ročný Kavanaugh ju sexuálne napadol na večierku v období, keď obaja študovali na strednej škole. Iná žena, Deborah Ramirezová, hovorí, že sa pred ňou obnažoval na večierku na internáte počas štúdia na vysokej škole.



Kavanaugh je známy svojimi konzervatívnymi postojmi. Jeho vymenovanie už pred zverejnením obvinení odmietli opoziční demokrati, ktorí sa obávajú, že na Najvyššom súde Spojených štátov sa tým na desaťročia upevní konzervatívna väčšina.



Trump prišiel v utorok do Mississippi, aby využil svoj vplyv a pred kongresovými voľbami, v ktorých sa 6. novembra obmení približne tretina 100-členného Senátu a celá 435-členná Snemovňa reprezentantov, podporil svoju favoritku, republikánsku senátorku Cindy Hydeovú-Smithovú. Tá v apríli nahradila v Senáte republikána Thada Cochrana, ktorý odstúpil. V novembrových voľbách však bude musieť Hydeovú-Smithovú poraziť v priamom súboji o senátorské kreslo republikána Chrisa McDaniela a demokratov Mikea Espyho a Tobeya Barteeho.