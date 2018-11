Prezident Trump ustúpil od svojej hrozby strieľať na migrantov

Trump povedal novinárom v Bielom dome, že migranti hádžuci kamene a žiadajúci o štatút utečenca na južnej hranici USA budú uväznení na dlhý čas.

Washington 3. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump ustúpil v piatok od svojej predchádzajúcej hrozby, že vojaci budú strieľať na migrantov, ktorí na nich pri pokuse prejsť ilegálne cez mexicko-americké hranice budú hádzať kamene.



"Nepovedal som strieľať," uviedol. "Nebudú musieť strieľať. Čo nechcem, je, aby títo ľudia hádzali kamene".



Trump povedal novinárom v Bielom dome, že migranti hádžuci kamene a žiadajúci o štatút utečenca na južnej hranici USA budú "uväznení na dlhý čas".



Vo štvrtok Trump dostal otázku, ako budú tisíce vojakov, ktorých vyslal na hranicu, reagovať, ak na nich budú migranti hádzať kamene. Odpovedal, že hádzanie kameňov sa bude považovať za smrteľnú hrozbu.



Povedal, že skupina tisícov migrantov, ktorá sa vydala na cestu zo Strednej Ameriky do USA, už "kruto a násilne" hádzala kamene na mexických policajtov. "My si to nenecháme. Ak chcú hádzať skaly na našu armádu, naša armáda im to vráti... Povedal som im (vojakom), považujte to (kameň) za pušku. Ak budú hádzať kamene, ako to robili voči mexickej armáde a polícii, tvrdím, berte to ako pušku," povedal Trump.



Americký prezident podľa agentúry AFP v týchto dňoch - pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu - denne stupňuje svoju rétoriku zameranú voči prisťahovalcom. Opozičných demokratov pritom obviňuje z toho, že chcú otvoriť hranice záplavám "chuligánov" či "znásilňovačov". Trumpove opakované tvrdenia o akcii proti "invázii" sú podľa AFP zamerané na skupinu tisícov migrantov smerujúcich k hraniciam USA, ktorí sa momentálne nachádzajú v Mexiku.



Veľká časť migrantov, ktorí sa pokúšajú nezákonne vstúpiť cez Mexiko do USA, pochádza zo Salvádora, Hondurasu a Guatemaly. Mnohí sa na túto nebezpečnú cestu vydali, aby unikli vysokej úrovni chudoby a násilia vo svojich vlastiach.