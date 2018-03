Prezident Donald Trump prijal ponuku na summit s lídrom KĽDR

Trump: V záležitosti KĽDR dochádza k "skvelému pokroku", ale sankcie zostávajú

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018

Washington 9. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal ponuku na stretnutie od severokórejského vodcu Kim Čong-una a zíde sa s ním do mája tohto roku. Vo Washingtone to oznámil vo štvrtok šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ji-jong. Ten viedol juhokórejskú delegáciu, ktorá sa v utorok vrátila z dvojdňovej návštevy Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).Podľa juhokórejského predstaviteľa Kim Čong-un vyhlásil, že upustí od akýchkoľvek ďalších jadrových a raketových skúšok.konštatoval Čong Ji-jong v Bielom dome. Trump tieto informácie podľa neho ocenil s tým, že sa s Kim Čong-unom stretne do mája s cieľomSeverokórejský líder prejavil dychtivosť stretnúť sa s prezidentom USA čo najskôr a pred Juhokórejčanmi vyjadril pochopenie pre to, že Spojené štáty a Južná Kórea budú pokračovať neskôr v tomto roku so spoločnými vojenskými cvičeniami, dodal Čong Ji-jong.Vzťahy medzi oboma Kóreami sa zlepšili od ich spoločnej účasti na zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu, pripomína spravodajská stanica BBC.Napätie medzi Severnou Kóreou a medzinárodným spoločenstvom vrcholilo minulý rok, keď Pchjongjang porušil rezolúcie Organizácie Spojených národov vykonaním série testov balistických rakiet a jadrovou skúškou v septembri.Severná Kórea vo februári vyjadrila odhodlanie viesť dialóg medzi so Spojenými štátmi. Biely dom vtedy v reakcii uviedol, že chce vedieť, či záujem Severnej Kórey začať rokovania s USA predstavuje prvý krok smerom k odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova.Trumpov súhlas s pozvaním na summit s Kim Čong-unom predstavuje podľa agentúry AP pozoruhodný obrat vo vzťahoch medzi týmito dvoma protivníkmi.Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že v záležitosti Severnej Kórey dochádza k. Uviedol to na Twitteri po oznámení, že do mája sa stretne s vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-unom.Zdôraznil však, že sankcie voči Severnej Kórei zostávajú v platnosti, pokým nedôjde k dohode o denuklearizácii.napísal na Twitteri Trump a dodal, že stretnutie so severokórejským lídrom sa už plánuje.Zatiaľ nie je jasné, kde sa summit uskutoční. Podľa Bieleho domu sa ešte musí určiťschôdzky. Agentúra DPA pripomína, že ak k summitu dôjde, bude to prvý raz, čo sa americký prezident stretne s vodcom tohto izolovaného štátu.O tom, že Trump prijal ponuku na stretnutie od severokórejského vodcu Kim Čong-una, informoval vo Washingtone šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ji-jong. Ten viedol juhokórejskú delegáciu, ktorá sa v utorok vrátila z dvojdňovej návštevy KĽDR.Podľa juhokórejského predstaviteľa Kim Čong-un vyhlásil, že upustí od akýchkoľvek ďalších jadrových a raketových skúšok.konštatoval Čong Ji-jong v Bielom dome. Trump tieto informácie podľa neho ocenil s tým, že sa s Kim Čong-unom stretne do mája s cieľomČong tiež vyjadril v mene juhokórejského prezidenta Mun Če-inaTrumpovi za to, že jeho líderstvo a politikanás "Mun sa pritom stretne s Kimom na summite v apríli na hraniciach medzi oboma krajinami.