Prezident Zeman prijme demisiu Babišovej vlády budúcu stredu

Praha 18. januára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijme demisiu vlády Andreja Babiša (ANO) budúci týždeň v stredu. Obaja politici sa na tom zhodli počas telefonického rozhovoru. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server ČT24 s odvolaním sa na Zemanovho hovorcu.



"Pán prezident dnes dopoludnia telefonicky hovoril s pánom premiérom a naplánovali spoločne, že k odovzdaniu demisie vlády a k povereniu kabinetu vykonávať svoju funkciu do vymenovania vlády novej dôjde v stredu 24. januára," informoval hovorca Jiří Ovčáček.



Babišova jednofarebná menšinová vláda schválila demisiu v stredu päť týždňov po svojom vymenovaní. Reagovala tak na utorkové hlasovanie Poslaneckej snemovne, v ktorom nedostala dôveru, keď ju podporili iba poslanci za vládne hnutia ANO.



Hrad pôvodne oznámil, že demisiu Zeman prijme do konca tohto pracovného týždňa. Rýchle prijatie predpokladali aj zástupcovia vlády. Ovčáček neskôr vyjadrenie zmenil, nepodarilo sa podľa neho nájsť v Zemanovom programe voľný čas. Uviedol tiež, že Zeman sa v Lánoch pripravuje na volebný duel s protikandidátom Jiřím Drahošom v druhom kole prezidentských volieb.



Očakáva sa, že prezident Babiša poverí aj vytvorením nového kabinetu. Jeho ďalšie vymenovanie však pred týždňom podmienil tým, že Babiš bude mať v Snemovni zaručených 101 hlasov, teda dostatočnú väčšinu pre získanie dôvery. Do vymenovania novej vlády bude funkciu vykonávať súčasný kabinet v demisii.