Prezidenti Chorvátska a Srbska sa dohodli na zmierňovaní napätia

Záhreb 12. februára (TASR) - Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová a jej srbský náprotivok Aleksandar Vučič sa v pondelok dohodli na spolupráci v záujme zmierňovania napätia medzi oboma krajinami, prameniaceho z vojnového konfliktu z 90. rokov. Informovala o tom agentúra AP s tým, že práve vzťahy týchto krajín sú kľúčové pre mier a stabilitu na Balkáne.



"Bohužiaľ, vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom zaťažuje minulosť... Bohužiaľ, táto minulosť nám stále bráni v tom, aby sme boli schopní opísať vzťahy medzi našimi dvoma krajinami ako priateľské," uviedla Grabarová-Kitarovičová po rozhovoroch s Vučičom.



"Je našou povinnosťou stretnúť sa, rozprávať sa a nájsť spoločné záujmy," povedala ďalej chorvátska prezidentka a dodala, že obe krajiny sú "spoločne zodpovedné za budúcnosť juhovýchodnej Európy".



Vučič je od pondelka v Chorvátsku na dvojdňovej návšteve, vnímanej ako pokus o posilnenie hospodárskych väzieb a riešenie niekoľkých dlhodobých problémov zaťažujúcich vzťahy medzi oboma krajinami.



Vučič uviedol, že do Chorvátska pricestoval, aby "diskutoval o všetkých otvorených otázkach", ktorých je podľa jeho slov medzi oboma krajinami stále "mnoho". "V nadchádzajúcich sto dňoch sa pokúsime zmeniť náladu," povedal srbský prezident.



Obaja lídri po vzájomnom rozhovore uviedli, že sa stále nezhodnú v mnohých otázkach vrátane spornej vzájomnej hranice tvorenej riekou Dunaj. Vučič v tejto súvislosti uviedol, že Srbsko a Chorvátsko sa pokúsia hraničný problém vyriešiť v nadchádzajúcich dvoch rokoch alebo pristúpia k medzinárodnej arbitráži.



Nevyriešenie sporu by mohlo predstavovať závažnú prekážku pre vstup Srbska do Európskej únie, ktorý by mohlo zablokovať práve Chorvátsko ako členská krajina Únie. Podľa Bruselu navyše všetky kandidátske krajiny musia svoje hraničné spory vyriešiť skôr, než sa stanú členmi EÚ, priblížila agentúra AP.



Vučiča v pondelok čakalo v Chorvátsku vyše 1000 protestujúcich vojnových veteránov a nacionalistov, ktorí mávali chorvátskymi zástavami a niesli transparenty odsudzujúce Vučičov ultranacionalistický postoj počas bojov v rokoch 1991-1995. Tie vypukli po tom, ako Chorvátsko vyhlásilo nezávislosť od bývalej Juhoslávie, čo vyvolalo povstanie srbskej menšiny. Samotný Vučič sa v súčasnosti označuje za proeurópskeho reformátora.