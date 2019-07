Prezidenti Tadžikistanu a Kirgizska rokovali o napätí v pohraničí

Tadžikistan i Kirgizsko sú krajiny s prevažne moslimským obyvateľstvom. Obe boli v minulosti súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu a po jeho rozpade v roku 1991 sa pohraničné spory ešte zhoršili.

Voruch 26. júla (TASR) - Tadžický prezident Emomali Rachmon sa v piatok stretol so svojím kirgizským náprotivkom Sooronbajom Žeenbekovom v tadžickej exkláve Voruch. Lídri susediacich stredoázijských krajín rokovali o zmiernení napätia, ktoré sa nedávno vyostrilo v tomto pohraničnom regióne, informovala tlačová agentúra AFP.



Išlo o prvú spoločnú návštevu lídrov Tadžikistanu a Kirgizska v danej nepokojnej oblasti. Rachmon a Žeenbekov sa na hraniciach symbolicky objali a prehovorili si aj so zástupcami oboch komunít. Rokovania boli zamerané na "vymedzenie štátnych hraníc", ako aj "prevenciu a riešenie pohraničných incidentov", uviedla tadžická prezidentská kancelária.



Žeenbekovov úrad označil stretnutie za "historické" a vyzval, aby obe strany zintenzívnili úsilie pri novom vytýčení štátnych hraníc v regióne. Obaja lídri budú pokračovať v dialógu v tadžickom meste Isfara pri kirgizských hraniciach a následne sa presunú do mesta Čolpon-Ata v Kirgizsku, spresňuje spravodajská stanica Slobodná Európa.



Počas potýčok, ktoré vypukli v pondelok medzi oboma miestnymi komunitami v tadžickej exkláve Voruch, ktorá je úplne obkolesená kirgizským územím, prišiel o život jeden Tadžik. Podľa tadžickej pohraničnej stráže dav Kirgizov hádzal kamene na skupinu Tadžikov a použil proti nim aj palné zbrane. Zranenia utrpelo ďalších sedem osôb.



Konflikt sa začal po tom, ako sa kirgizskí obyvatelia pokúsili vyvesiť zástavy Kirgizska vo vnútri predmetnej tadžickej exklávy. Násilie pokračovalo aj nasledujúci deň a kľúčovú cestnú komunikáciu prechádzajúcu cez región úrady uzavreli. Sprístupnili ju opäť vo štvrtok.



V marci tu zahynuli pri podobných zrážkach najmenej dvaja ľudia. Vyhrotené situácie sú v inkriminovanom pohraničí, kde rozsiahle územia nemajú fixnú demarkačnú čiaru, bežným javom. Príčinou konfliktov medzi etnickými skupinami je najmä vzácna poľnohospodárska pôda a zdroje pitnej vody.



Tadžikistan i Kirgizsko sú krajiny s prevažne moslimským obyvateľstvom. Obe boli v minulosti súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu a po jeho rozpade v roku 1991 sa pohraničné spory ešte zhoršili. Problematické zostávajú mnohé pohraničné úseky, najmä v nepokojnej Ferganskej kotline, kde sa stretávajú hranice Tadžikistanu, Kirgizska a Uzbekistanu.