PREZIDENTSKÉ VOĽBY NA CYPRE: Anastasiadis a Malas postúpili do 2. kola

Muž vhadzuje hlasovací lístok do urny počas 1. kola prezidentských volieb na Cypre 28. januára 2018 v Nikózii. F

Druhé kolo je naplánované na 4. februára.

Nikózia 28. januára (TASR) - Úradujúci prezident Nikos Anastasiadis získal v nedeľu najviac hlasov v prvom kole prezidentských volieb na Cypre, ktoré však budú pokračovať druhým kolom, keďže žiadneho z kandidátov nepodporila nadpolovičná väčšina voličov. Vyplýva to z konečných výsledkov nedeľňajšieho hlasovania, ktoré priniesla agentúra AP.



Spolu Anastasiadisom postupuje do druhého kola prezidentských volieb aj nezávislý kandidát s podporou komunistov Stavros Malas.



Podľa zverejnených výsledkov prvého kola získal favorizovaný Anastasiadis 35,5 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Malas sa umiestnil na druhom mieste so ziskom 30,25 percenta. Tretím v poradí je Nikolas Papadopulos, líder stredopravicovej strany DIKO a syn bývalého cyperského prezidenta Tasosa Papadopulosa, ktorému odovzdalo hlas 25,74 percenta zúčastnených voličov.



Druhé kolo prezidentských volieb na Cypre je naplánované na 4. februára. Na území medzinárodným spoločenstvom neuznanej Severocyperskej tureckej republiky sa voľby nekonajú.