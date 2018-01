V Česku pokračujú prezidentské voľby

Už v prvý deň hlasovania využili volebné právo všetci uchádzači o prezidentský post, ako aj mnohí poprední predstavitelia českého politického a spoločenského života.

Praha 13. januára (TASR) - V Českej republike pokračuje v sobotu druhým dňom prvé kolo prezidentských volieb, ktorých favoritom je súčasný prezident Miloš Zeman. Najväčšiu šancu poraziť ho má bývalý predseda českej akadémie vied Jiří Drahoš.



Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h a zatvoria sa o 14.00 h. Väčšina výsledkov by mala byť podľa odhadov známa do sobotňajšieho večera, vyplýva z informácií spravodajského kanála verejnoprávnej Českej televízie ČT24.



O post prezidenta sa uchádza okrem Zemana a Drahoša sedem ďalších kandidátov. Ak nikto z nich nezíska nadpolovičný počet hlasov, dvaja najsilnejší kandidáti zabojujú o post hlavy štátu 26. a 27. januára v druhom kole.



Piatkový úvodný deň druhej priamej voľby prezidenta v histórii Česka sprevádzal značný záujem voličov. Účasť podľa odhadov členov volebných komisií mohla už v prvých hodinách dosiahnuť v závislosti od lokality 20-25 percent.



Priebeh volieb poznačil popoludňajší incident z 13. pražského obvodu, kde polonahá aktivistka feministického hnutia Femen, Ukrajinka Anželina Diašová, na prvý raz zabránila odvoliť úradujúcemu prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorému sa postavila do cesty s nápisom Zeman - Putin's slut (Zeman - Putinova fľandra) na hrudi. Ochranka zasiahla, ženu zadržali a prezidentovi po krátkom čase umožnili vhodiť hlas do urny.