Prezidentské voľby v Mexiku vyhrá zrejme ľavicový kandidát

Mexiko 2. júla (TASR) - Ľavicovo-populistický kandidát mexických prezidentských volieb Andrés Manuel López Obrador vedie získal v nedeľnom hlasovaní od 53 do 59 percent hlasov. Vyplýva to z tzv. exit polls zverejnených po zatvorení volebných miestností inštitútom Parametria. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kandidát vládnej strany José Antonio Meade už medzičasom priznal svoju volebnú porážku a vyhlásil, že zodpovednosť za novú vládu bude niesť López Obrador, ktorému zaželal veľa úspechov pri výkone funkcie.



Okrem prezidenta sa rozhodovalo aj o rozdelení 500 kresiel v Poslaneckej snemovni, 128 v Senáte, ôsmich guvernérskych postov, o 1600 postoch starostu ako aj ďalších funkciách na miestnej úrovni.



Z exit polls z volieb guvernérov vyplýva, že kandidátom spojeným s Hnutím za národnú obrodu (MORENA), ktoré založil López Obrador, sa darilo v štátoch Chiapas, Morelos, Tabasco a Veracruz, ako aj v hlavnom meste Mexiko. V štáte Guanajuato je podľa exit polls favoritom na víťazstvo kandidát konzervatívnej Strany národnej akcie (PAN).



Na "supervoľbách" sa v Mexiku mohlo zúčastniť približne 89 miliónov oprávnených voličov.



Volebnú kampaň zatienili vraždy približne 120 politikov, ku ktorým došlo podľa konzultačnej firmy Etellekt od septembra. Medzi obeťami bolo viac ako 40 kandidátov alebo možných kandidátov. Podľa mexických médiá aj v deň volieb boli zastrelení najmenej dvaja členovia či aktivisti politických strán.



Očakáva sa, že víťazstvo Lópeza Obradora by mohlo ešte viac zhoršiť vzťahy s USA, ktorých prezident Donald Trump kritizuje Mexiko za nelegálnu migráciu a chce, aby platilo za výstavbu hraničného plota.