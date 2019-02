Prezidentské voľby v Salvádore vyhral už v prvom kole Nayib Bukele

Bukele získal 53,83 percenta hlasov, oznámila volebná komisia po sčítaní 90 percent hlasovacích lístkov.

San Salvádor 4. februára (TASR) - Favorit nedeľňajších prezidentských volieb v Salvádore Nayib Bukele sa vyhlásil za ich víťaza už v prvom kole.



"V tejto chvíli môžeme s úplnou istotou oznámiť, že som sa stal prezidentom," cituje 37-ročného Bukeleho agentúra AFP.



Bukele získal 53,83 percenta hlasov, oznámila volebná komisia po sčítaní 90 percent hlasovacích lístkov.



Jeho protikandidáti - 42-ročný Carlos Calleja z Národnej republikánskej aliancie (ARENA) a 51-ročný Hugo Martínez z marxistického Frontu národného oslobodenia Farabunda Martího (FMLN) - víťazstvo Bukeleho uznali. Calleja získal 32 percent hlasov, Martínez skončil na treťom mieste s vyše 14 percentami.



Bukeleho, bývalého starostu mestečka Nuevo Cuscatlán a hlavného mesta San Salvádor, vo voľbách podporovala konzervatívna strana Veľká aliancia pre národnú jednotu (GANA).



Výsledok volieb je pre Salvádor historický, pretože v posledných troch desaťročiach sa v tejto krajine pri moci striedali strany ARENA a FMLN. Bukele však bude musieť spolupracovať s pravicou, ktorá má v parlamente 84 poslancov, zatiaľ čo GANA len jedenásť.



Na voľbe hlavy štátu sa mohlo zúčastniť 5,2 milióna Salvádorčanov. Ak by nijaký kandidát nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, 10. marca malo rozhodnúť druhé kolo.



Mandát prezidenta Salvádoru trvá päť rokov. Inaugurácia Bukeleho, ktorý vo funkcii vystrieda ľavičiara Salvadora Sáncheza Seréna, sa uskutoční 1. júna.



Salvádor trpí chudobou (viac ako 30 percent z 6,6 milióna obyvateľov žije pod hranicou chudoby) a násilím kriminálnych gangov - na 100.000 občanov pripadá 51 vrážd. Gangy majú okolo 70.000 členov, z ktorých 17.000 sedí vo väzení. Krajinu preto každoročne opustia tisíce ľudí, ktorí smerujú väčšinou do USA.



Bukele prisľúbil zvýšiť investície do vzdelávania a bojovať proti korupcii. Zrejme sa nevyhne zvyšovaniu daní kvôli zahraničnému dlhu vo výške viac ako 9,5 miliardy dolárov, zároveň bude musieť udržať sociálne programy v krajine, kde minimálna mzda dosahuje 300 dolárov mesačne.