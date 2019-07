K vypísaniu predčasných volieb, pôvodne plánovaných na november, došlo po tom, ako vo štvrtok zomrel prvý demokraticky zvolený tuniský prezident Bádží Káid Sabsí.

Tunis 26. júla (TASR) - Nové prezidentské voľby v Tunisku sa budú konať 15. septembra. Oznámila to vo štvrtok tamojšia nezávislá volebná komisia. K vypísaniu predčasných volieb, pôvodne plánovaných na november, došlo po tom, ako vo štvrtok zomrel prvý demokraticky zvolený tuniský prezident Bádží Káid Sabsí, pripomína agentúra DPA.



Sabsí skonal vo veku 92 rokov po tom, čo ho v stredu večer previezli do vojenskej nemocnice v hlavnom meste Tunis. Podľa tuniských médií ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Len pred niekoľkými týždňami strávil Sabsí štyri dni v nemocnici pre bližšie nešpecifikovanú vážnu chorobu. Do domáceho ošetrenia ho prepustili 1. júla. Odvtedy sa na verejnosti objavil len niekoľkokrát.



Sabsí sa ujal funkcie v roku 2014. V apríli oznámil, že vo voľbách, ktoré boli naplánované na 17. novembra, už nebude kandidovať. Zdôvodnil to tým, že krajinu by mal viesť mladší človek.



Po jeho smrti sa dočasným prezidentom stal doterajší predseda tuniského parlamentu Muhammad Násir.