Prezidentský kandidát Zelenskyj: Začína sa život bez korupcie

Volebné miestnosti na Ukrajine boli sprístupnené o 08.00 h miestneho času (07.00 h SELČ), prvé odhady výsledkov by mali byť zverejnené bezprostredne po ukončení hlasovania o 20.00 h (19.00 h SELČ).

Kyjev 31. marca (TASR) - Volebný lístok vhodil do urny v Kyjeve v nedeľu aj favorit prebiehajúcich ukrajinských prezidentských volieb, komik Volodymyr Zelenskyj.



Do volebnej miestnosti vstúpil so svojou manželkou Olenou. Po odvolení Zelenskyj pred novinármi vyhlásil: "Začína sa nový, normálny život, bez korupcie a úplatkov." Zároveň nevylúčil, že sa bude konať druhé kolo volieb, do ktorého sa dostane, informovala agentúra Ukrinform.



Právo odovzdať hlas niektorému z 39 kandidátov má približne 30 miliónov Ukrajincov. Očakáva sa, že nikto z kandidátov nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší sa tak zrejme stretnú v druhom kole volieb, naplánovanom na 21. apríla.



Hlavným favoritom prezidentských volieb je podľa prieskumov komik Volodymyr Zelenskyj.



Podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), zverejneného vo štvrtok, chce Zelenskému dať svoj hlas 20,9 percenta respondentov. Úradujúceho prezidenta Petra Porošenka mieni podporiť 13,7 percenta a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 9,7 percenta opýtaných.