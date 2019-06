Pri akcii proti detskému pornu a zneužívaniu zatkli v USA 1700 osôb

Prokurátori podľa tlačovej agentúry AP uviedli, že identifikovali vyše 300 ľudí podozrivých z výroby detskej pornografie alebo z páchania sexuálneho zneužívania, dokonca i detí.

Washington 11. júna (TASR) - Takmer 1700 ľudí zatkli policajti po dvojmesačnej operácii v USA, zameranej proti podozrivým predátorom detí, oznámilo v utorok americké ministerstvo spravodlivosti.



Oznámenie je zavŕšením celoštátneho vyšetrovania, ktoré vykonávali federálne, štátne a miestne policajné orgány po celej krajine.



Prokurátori podľa tlačovej agentúry AP uviedli, že identifikovali vyše 300 ľudí podozrivých z výroby detskej pornografie alebo z páchania sexuálneho zneužívania, dokonca i detí.



Vyšetrovacia operácia prezývaná "Zlomené srdce" sa uskutočnila v apríli a máji. Predstavitelia orgánov vyhlásili, že vyšetrili vyše 18.500 oznámení zločinov proti deťom.



Minister spravodlivosti William Barr sa zaviazal, že "proti sexuálnym predátorom využije celú váhu zákona".



Predstavitelia orgánov vysvetlili, že operácia sa zameriavala na podozrivých, ktorí vyrábali alebo vlastnili detskú pornografiu, ktorí sa snažili cez internet nalákať deti na sex, a cestovali do iných štátov alebo krajín, kde zneužívali deti či sa zapájali do obchodovania so sexom.