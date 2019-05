Pri americkom nálete zahynulo v Somálsku 13 militantov IS

Spojené štáty od nástupu Donalda Trumpa na post prezidenta výrazne zvýšili počet náletov v tejto východoafrickej krajine a tvrdia, že za uplynulé roky zabili viac než 800 tamojších islamistov.

Mogadišo 10. mája (TASR) - Armáda Spojených štátov v piatok oznámila, že pri stredajšom nálete v somálskom poloautonómnom štáte Puntland na severe krajiny usmrtila 13 bojovníkov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). V priebehu tohto týždňa tam pri predchádzajúcom nálete zlikvidovala troch bojovníkov IS, uviedla agentúra Reuters.



Spojené štáty od nástupu Donalda Trumpa na post prezidenta výrazne zvýšili počet náletov v tejto východoafrickej krajine a tvrdia, že za uplynulé roky zabili viac než 800 tamojších islamistov.



Džihádistická organizácia IS sa pokúša získavať nových členov v oblasti Puntland. Odborníci uvádzajú, že počet tamojších bojovníkov IS nie je známy a je iba nepatrný oproti milíciám extrémistickej skupiny aš-Šabáb, ktoré sú napojené na teroristickú sieť al-Káida a predstavujú najnebezpečnejšiu extrémistickú skupinu v Afrike.



Africké velenie ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM) vo štvrtok večer uviedlo, že letecký útok sa odohral v severosomálskom pohorí Golis a jeho terčom bol tábor IS.



Americká armáda v apríli oznámila, že zabila zástupcu veliteľa IS v Somálsku Abdulhakima Dhuquba.



Skupinu aš-Šabáb sa podarilo v roku 2011 z veľkej časti vytlačiť zo somálskej metropoly Mogadišo a odvtedy prišla o viacero svojich bášt. Jej príslušníci však stále ovládajú rozsiahle vidiecke oblasti a naďalej vedú partizánsku vojnu proti somálskym bezpečnostným silám.