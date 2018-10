V Antarktíde spozorovali ľadovec obdĺžnikového tvaru s pravými uhlami

Ostré uhly podľa webu NASA dokazujú, že tento kus ľadu sa nedávno oddelil od pevninského ľadovca siahajúceho do mora. Uhly sa po oddelení zbrúsia pri zrážkach s inými ľadovcami alebo sa roztopia.

Washington 24. októbra (TASR) - Výskumníci amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) objavili pri pobreží Antarktídy ľadovec, ktorého viditeľná časť má tvar kvádra, informovala v stredu agentúra DPA.



Výskumník Jeremy Harbeck zachytil na fotografiách takzvaný "tabuľový" ľadovec, ktorý sa vyznačuje ostrými hranami, informovala v utorok NASA. Úrad v oblasti severnej Antarktídy vykonáva letecký prieskum polárneho ľadu.



"Je to naozaj zaujímavé; veľakrát som už videl ľadovce s ostrými hranami, ale ešte som nevidel žiadny, ktorý by mal v dvoch rohoch takéto pravé uhly," povedal Harbeck. Veľkosť úlomku však vedci nešpecifikovali.



Ostré uhly podľa webu NASA dokazujú, že tento kus ľadu sa nedávno oddelil od pevninského ľadovca siahajúceho do mora. Uhly sa po oddelení zbrúsia pri zrážkach s inými ľadovcami alebo sa roztopia, informoval portál NBC News.



V júli 2017 ten istý pevninský ľadovec uvoľnil obrovský kus ľadu A68, ktorý sa preslávil svojou veľkosťou. Bol 175 kilometrov dlhý a 50 kilometrov široký.



Vzdušný prieskum ľadu je súčasťou projektu NASA, ktorý má za úlohu analyzovať zmeny v polárnom ľade s cieľom pochopiť, ako sú polárne oblasti spojené s globálnou klímou.