Pri autonehode sa zranil známy český herec, dostal sa do protismeru

Praha 29. marca (TASR) - Populárny český herec Karel Heřmánek utrpel v piatok ľahké zranenie pri autonehode neďaleko Prahy. Uviedol to spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na dobre informované zdroje.



K nehode za účasti dvoch vozidiel došlo dopoludnia obci Vyžlovka v okrese Praha-východ. Heřmánek aj vodič druhého auta vyviazli z ľahkými zraneniami. Privolaní zdravotníci ich oboch ošetrili a previezli do nemocnice.



"Prítomnosť alkoholu bola u oboch účastníkov nehody vylúčená dychovou skúškou," uviedla na margo nehody hovorkyňa stredočeskej polície Jana Šteinerová.



Podľa dostupných informácií sa Heřmánek pri schádzaní z hlavnej cesty dostal do protismeru a čelne narazil do protiidúceho vozidla. Príčinu nehody, pri ktorej boli poškodené dve dopravné značky, i mieru zavinenia oboch vodičov vyšetruje polícia.