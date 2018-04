Pri brehoch Indonézie zachránili piatich Rohingov, ďalší zahynuli

Z Mjanmarska ušlo do susedného Bangladéša už najmenej 700.000 príslušníkov mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov.

Banda Aceh 6. apríla (TASR) - Indonézska rybárska loď zachránila v piatok piatich moslimských utečencov z etnika Rohingov, ktorých našla na mori v zlom stave neďaleko pobrežia autonómnej provincie Aceh. Informovala o tom agentúra AP s tým, že ďalší piati zahynuli.



Podľa predstaviteľa miestnych prieskumných a záchranných tímov dostali na pevninu skupinu dvoch žien a troch mužov a previezli ich do tamojšej nemocnice.



Skupina Rohingov úradom povedala, že počas 20-dňovej plavby ďalších päť ľudí na mori zahynulo.



Podľa úradov nebolo zrejmé, odkiaľ sa Rohingovia plavili. Podľa humanitárnych organizácií ide o utečencov z Mjanmarska.



Z Mjanmarska ušlo do susedného Bangladéša už najmenej 700.000 príslušníkov mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov. Ich hromadný útek nastal po násilnostiach, ktoré vypukli vlani 25. augusta v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska. Z tejto krajiny sa každý rok pokúšajú cez more utiecť tisícky Rohingov, pripomína agentúra AP.