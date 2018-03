Pri evakuácii lietadla v Budapešti sa vážne zranil jeden pasažier

Dym sa začal šíriť z vozidla vytláčajúceho lietadlo z odbavovacej plochy. Do stroja spoločnosti Smart Wings plného pasažierov sa dym dostal veľmi rýchlo cez už naštartované motory.

Budapešť 23. marca (TASR) - Vážne poranenie lebky utrpel v piatok ráno na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta pasažier lietadla, ktoré núdzovo evakuovali po tom, ako sa doň dostal dym. Podľa internetového vydania denníka Magyar Nemzet sa cestujúci zranil, keď vypadol z evakuačného sklzu.



Lietadlo Smart Wings-u bolo nasadené ako náhradné lietadlo za pokazený stroj izraelskej leteckej spoločnosti IZair. Z Budapešti mal let smerovať do Tel Avivu.



