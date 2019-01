Pri francúzskom pobreží sa objavil vrak ponorky z 1. svetovej vojny

Historici tvrdia, že ponorky typu SM UC-61 stoja za potopením najmenej 11 lodí, a to buď za použitia podmorských mín alebo torpéd.

Berlín 13. januára (TASR) - Vrak nemeckej ponorky z prvej svetovej vojny sa objavil na pobreží severného Francúzska po celých desaťročiach, čo bol pochovaný v piesku. Pohyblivé piesky pri francúzskej obci Wissant však teraz odhalili pozostatky nemeckej ponorky typu SM UC-61.



Informovala o tom počas víkendu stanica BBC, podľa ktorej sa plavidlo ocitlo na pobreží už v júli 1917. Po tom, ako ho posádka opustila, sa plavidlo v 30. rokoch zväčša ponorilo do piesku.



V súčasnosti sa vrak stáva turistickou atrakciou, hoci miestne úrady varujú, že môže ísť iba o chvíľkovú záležitosť.



Od decembra sú dve časti plavidla viditeľné pri odlive, zhruba 100 metrov od dún.



"Vrak je viditeľný krátko každé dva alebo tri roky, v závislosti od prílivu a vetra, ktorý ovplyvňuje piesočné pohyby. Stačí však dostatočný vietor a vrak sa opäť stratí," uviedol starosta mesta Wissant Bernard Bracq.



Miestny turistický sprievodca Vincent Schmitt si však myslí, že vetry a prílivy môžu odhaliť ešte viac.



"Všetci obyvatelia Wissantu vedeli, že sa tu nachádza ponorka, avšak vrak je väčšinou zaplavený usadeninami a preto ho nie je vidno. Časti (plavidla) sa z času na čas objavujú, ale ide o prvý prípad, čo sme ich objavili tak mnoho," uvádza Schmitt.



Nemecké ponorky, známe ako U-Booty, cielili počas prvej svetovej vojny na spojeneckú lodnú dopravu, pričom potopili stovky "nepriateľských" plavidiel.



Historici tvrdia, že ponorky typu SM UC-61 stoja za potopením najmenej 11 lodí, a to buď za použitia podmorských mín alebo torpéd, uvádza BBC.



Predmetná ponorka na svojej poslednej plavbe vyplávala z prístavu Zeebrugge v Belgicku a smerovala do francúzskych pobrežných miest Boulogne-sur-Mer a Le Havre, kde mala zhodiť míny, ale stroskotala na plytčine. Všetkých 26 členov posádky sa vzdalo francúzskym úradom.