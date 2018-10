Pri havárii v Grécku zahynulo 11 predpokladaných migrantov

K havárii vozidla, v ktorom migranti cestovali, došlo v sobotu nadránom neďaleko prístavného mesta Kavala.

Solún 13. októbra (TASR) - Jedenásť predpokladaných migrantov, ktorí zrejme len nedávno prekročili hranicu z Turecka, zahynulo pri dopravnej nehode v severnom Grécku. Oznámila to v sobotu grécka polícia.



K havárii vozidla, v ktorom migranti cestovali, došlo v sobotu nadránom neďaleko prístavného mesta Kavala. Auto išlo po ceste smerom do Solúna, keď sa zrazilo s nákladným vozidlom idúcim v protismere a začalo horieť.



Všetci v osobnom vozidle prišli o život. Vodiča nákladného auta previezli so zraneniami do nemocnice, vyplýva z oznámenia, o ktorom informuje agentúra AP.



Grécke úrady hlásia v uplynulých mesiacoch nárast počtu ľudí, ktorí prichádzajú do krajiny nelegálne cez hranicu s Tureckom. Mnohých prepravujú do Solúna, kde sa prihlásia na policajných staniciach, aby ich zaregistrovali a mohli požiadať o azyl.