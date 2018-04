Pri havárii vrtuľníka zahynul v Taliansku príslušník námornej pechoty

Vrtuľník sa zrútil do mora vo štvrtok večer neďaleko plavidla, na ktorého palube mal pristávať.

Rím 6. apríla (TASR) - Život jedného príslušníka talianskeho vojenského námorníctva si vyžiadala havária vrtuľníka s piatimi ľuďmi na palube, ktorý sa počas nočného cvičenia zrútil do Stredozemného mora. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie talianskeho ministerstva obrany.



Vrtuľník sa zrútil do mora vo štvrtok večer neďaleko plavidla, na ktorého palube mal pristávať. Príčiny havárie "sú predmetom vyšetrovania", uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Päť príslušníkov námorníctva, ktorí boli na palube havarovaného stroja, sa podarilo v priebehu krátkeho času zachrániť, avšak jeden z nich bol v bezvedomí a počas pokusu o resuscitáciu skonal, informoval rezort obrany.



Posádka vrtuľníka bola súčasťou operácie talianskeho vojenského námorníctva s názvom Mare Sicuro (Bezpečné more) zameranej na záchranu migrantov, ktorí sa cez Stredozemné more pokúšajú dostať z Líbye do Európy.