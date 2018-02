Pri hraničných priechodoch s Kolumbiou sa schádzajú davy Venezuelčanov

Z Venezuely do Kolumbie prechádzajú podľa odhadov denne za prácou alebo nákupom základných tovarov tisícky ľudí.

Caracas/Bogota 10. februára (TASR) - Tisícky Venezuelčanov sa v sobotu zhromažďujú pri hraničných priechodoch s Kolumbiou po tom, ako kolumbijský prezident Juan Manuel Santos oznámil sprísnenie kontrol na hraniciach.



Ako na svojej webovej stránke uviedla britská spravodajská stanica BBC, hranice s Kolumbiou budú môcť prekročiť iba Venezuelčania s platným pasom alebo po zaregistrovaní sa na osobitnom zozname.



Občania Venezuely vyjadrili obavu, že pokiaľ Kolumbia svoje nové pravidlá uplatní naplno, prechod cez spoločnú hranicu sa pre nich stane veľmi komplikovaným.



Z Venezuely do Kolumbie prechádzajú podľa odhadov denne za prácou alebo nákupom základných tovarov tisícky ľudí.



Väčšina Venezuelčanov sa po krátkom pobyte v Kolumbii vracia nazad do vlasti. Kolumbijské úrady však vyjadrili obavu, že pokiaľ sa bude hospodárska situácia vo Venezuele naďalej zhoršovať, bude mať na svojom území nekontrolované množstvo migrantov.



Podobný názor zastávajú aj predstavitelia susednej Brazílie. Iba v pohraničnom brazílskom štáte Roraima žijú v úbohých ubytovacích podmienkach tisícky Venezuelčanov.



Kolumbijský prezident Santos vo štvrtok vyhlásil, že na nestrážené hraničné priechody, ktoré venezuelskí migranti využívajú na nelegálny vstup do Kolumbie, bude vyslaných viac ako 2000 bezpečnostných síl. Kolumbia tiež prestane vydávať krátkodobé víza, ktoré v súčasnosti umožňujú 1,5 milióna Venezuelčanom prekročiť hranice a nakúpiť si v Kolumbii potraviny či lieky.



Podľa odhadu kolumbijských úradov sa v súčasnosti v krajine nachádza približne 600.000 venezuelských migrantov.



Venezuela, ktorá je bohatá na ropu, v súčasnosti čelí vysokej inflácii a závažnému nedostatku potravín a liekov, čo mnohí pripisujú spôsobu vládnutia prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa usiluje upevniť si moc.



Predčasné prezidentské voľby sa vo Venezuele uskutočnia 22. apríla.