Pri líbyjskom pobreží sa zrejme utopilo vyše 90 migrantov z Pakistanu

Ženeva 2. februára (TASR) - Viac než 90 migrantov sa zrejme v piatok utopilo po tom, ako sa pri líbyjskom pobreží prevrhol ich čln. Nešťastie prežili iba tri osoby, ktoré záchranárom povedali, že väčšinu obetí tvoria migranti z Pakistanu. Informovali o tom agentúry AP a Reuters s odvolaním sa na úrad OSN pre migráciu.



Podľa hovorkyne Medzinárodnej organizácie OSN pre migráciu (IOM) Olivie Headonovej more vyplavilo na líbyjské pobrežie desať tiel. "Preživší odhadujú, že sa utopilo 90 ľudí, musíme však overiť presný počet obetí tejto tragédie," vyhlásila Headonová. Pakistanci sa stále častejšie snažia dostať do Talianska, dodala.



Líbya je vyhľadávanou tranzitnou trasou migrantov smerujúcich do Európy cez Stredozemné more. Pašeráci ich umiestňujú do vratkých plavidiel a často ich ponechávajú vlastnému osudu. EÚ vlani dosiahla spornú dohodu s líbyjskou pobrežnou strážou so zámerom znížiť nával migrantov smerujúcich do Európy.



Ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International a Oxfam tvrdia, že Taliansko a Európska únia nesú spoluvinu za mučenie a zlé zaobchádzanie s tisíckami migrantov, ktorí uviazli v Líbyi. Vlani poklesol počet migračných príjazdov po mori o viac než tretinu. Talianska vláda za tento výsledok Líbyu pochválila.