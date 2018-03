Pri nálete vo východnej Ghúte zahynulo najmenej 17 civilistov

Na snímke zverejnenej sýrskym arabským Červeným polmesiacom, nákladné autá s humanitárnou pomocou prichádzajú do východnej Ghúty.

Od polovice februára je tento región dejiskom najväčšej vlny útokov sýrskej armády od začiatku občianskej vojny pred siedmimi rokmi.

Bejrút/Damask 20. marca (TASR) - Najmenej 17 civilistov - 15 detí a dve ženy - bolo v pondelok zabitých a 52 utrpelo zranenia pri nálete v oblasti východná Ghúta ležiacej pri sýrskej metropole Damask. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sídliace v Británii.



Podľa SOHR prišli títo civilisti o život v suteréne školy v meste Irbín, kde sa snažili ukryť pred leteckým útokom. Ten zrejme vykonala ruská armáda, ktorá podporuje vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada v boji proti povstalcom. Aktivisti to usudzujú na základe analýzy použitej munície a typov lietadiel. Moskva však opakovanie popiera, že by vo východnej Ghúte útočila na civilistov.



Východná Ghúta bola jednou z posledných oblastí v Sýrii, ktorú mali pod kontrolou povstalci. Od polovice februára je tento región dejiskom najväčšej vlny útokov sýrskej armády od začiatku občianskej vojny pred siedmimi rokmi. Podľa aktivistov pri nej zahynulo viac ako 1400 civilistov vrátane viac ako 280 detí.



Asadove ozbrojené sily vo východnej Ghúte sú zrejme už blízko k jej úplnému dobytiu, ale mesto Irbín stále ovládajú povstalci.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn v pondelok na neformálnom stretnutí s členmi Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku povedal, že päťročné obliehanie východnej Ghúty charakterizujú "všadeprítomné vojnové zločiny", používanie chemických zbraní a vyhladovania ako nástroja vojny. Nikdy predtým podľa neho nebola vojenská ofenzíva proti terorizmu použitá tak často "na ospravedlnenie neoprávneného použitia sily proti civilistom ako v posledných niekoľkých mesiacoch v Sýrii".



Husajn tiež podľa agentúry AP uviedol, že vo vojne v Sýrii boli použité "všetky nezákonné spôsoby vedenia vojny", žiadnu stranu konfliktu nevynímajúc. Odmietol tvrdenie sýrskej vlády, že robí všetko na ochranu civilistov. "Keď ste schopní mučiť a bez rozdielu zabíjať svojich vlastných občanov, dávno ste prestali byť dôveryhodný," konštatoval Husajn, ktorý pre nesúhlas Ruska nemohol vystúpiť na riadni zasadnutí BR OSN.