Pri nehode na Dunaji bol výstražný systém lode Viking Sygin vypnutý

Budapešť 2. júla (TASR) - Švajčiarska výletná loď Viking Sygin mala pri tragickej zrážke s maďarskou vyhliadkovou loďou Hableány 29. mája vypnutý varovný systém radaru, ktorý upozorňuje na nebezpečnú blízkosť iného plavidla. Napísal to v utorok spravodajský server Blikk.hu.



Obhajca spoločnosti prevádzkujúcej vyhliadkovú loď Hableány Zsolt Sógor prevzal dokumenty, ktoré obsahujú aj prvotné expertízy, medzi nimi aj dôkazy, ktoré budú figurovať v trestnom konaní.



Podľa údajov vyšetrovania loď Viking Sygin, na ktorej palube bolo 184 cestujúcich a 46-členná posádka, pred zrážkou vôbec nespomalila. Sógor pre Blikk.hu zdôraznil, že švajčiarska loď nemala zapnuté výstražné zariadenie radaru ani napriek tomu, že sa plavila v tme, v silnom daždi a v hustej plavebnej premávke.



Nemenovaný nezávislý expert pre riečnu plavbu podotkol, že mikrovlnný výstražný systém dokáže rozlíšiť rôzne materiály. Znamená to, že na radare sa inak zobrazí plávajúci kmeň stromu či kamenný pilier mosta a inak trup lode. Jediným vysvetlením podľa jeho slov môže byť, že systém posádka vypla pre veľmi hustú premávku lodí na danom úseku Dunaja, pri ktorej by radar pravdepodobne neustále hlásil blízkosť ostatných lodí. V tom čase sa na úseku medzi Reťazovým mostom a Margitiným mostom plavili dve desiatky plavidiel.



Z údajov vyšetrovania ďalej vyplýva, že pohyblivý kapitánsky mostík bol spustený príliš nízko, čo mohlo sťažiť výhľad kormidelníka.



Nezvestní po nehode sú ešte dvaja Kórejčania, po ktorých intenzívne pátrajú na úseku Dunaja od budapeštianskeho Margitinho mosta až po južné hranice Maďarska.



Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin je v súčasnosti 26 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach