Pri nehode školského autobusu zahynulo v Indii 27 detí

Naí Dillí 9. apríla (TASR) - Najmenej 27 detí prišlo o život pri nehode školského autobusu, ku ktorej došlo v pondelok na horskej ceste na severe Indie. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovali agentúry AP a Reuters.



K nehode, pri ktorej zahynuli aj traja dospelí, došlo v údolí Kangra v severoindickom štáte Himáčalpradéš, približne 500 kilometrov severne od indickej metropoly Naí Dillí. Podľa prvých zistení vodič autobusu vezúceho vyše 30 detí stratil kontrolu nad vozidlom. Autobus vybočil z cesty a zrútil sa do 60 metrov hlbokej rokliny.



Do miestnych nemocníc previezli desiatku zranených.



Autobus viezol žiakov súkromnej školy z mesta Nurpúr, nachádzajúceho sa približne 300 kilometrov od Šimly, hlavného mesta štátu Himáčalpradéš.



India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete a motorových vozidiel, tam každoročne zomrie okolo 135.000 ľudí.