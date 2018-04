Pri nehode turistického autobusu na Malte zahynuli dvaja ľudia

Autobus s otvoreným horným poschodím narazil do konárov stromu visiacich nízko nad cestou.

Valletta 9. apríla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších 45 utrpelo zranenia pri pondelkovej nehode turistického poschodového autobusu na juhu Malty. Informovala o tom agentúra AP.



K nehode došlo vo vyhľadávanej turistickej destinácii Zurrieq pri maltskej metropole Valletta. Autobus s otvoreným horným poschodím narazil do konárov stromu visiacich nízko nad cestou.



Maltský minister zdravotníctva Chris Fearne uviedol, že väčšina pasažierov pochádzala z Belgicka alebo Británie. Medzi zranenými je aj 12 detí, dve z nich utrpeli vážne zranenia.



Dvaja ľudia, ktorí zahynuli, a väčšina zo zranených sedela v čase nehody na hornom poschodí. Vodič (24) havarovaného vozidla zranenia neutrpel.



Bezprostredne nebolo jasné, odkiaľ pochádzala dvojica obetí.



Maltu v noci z nedele na pondelok zasiahol vietor so silou víchrice. Podľa agentúry AP však nie je jasné, či autobus vrazil do konárov poškodených vetrom.