Pri nehode v Líbyí zahynulo 19 migrantov, 124 ďalších sa zranilo

Tripolis 14. februára (TASR) - Najmenej 19 ľudí prišlo v stredu o život po tom, ako sa neďaleko mesta Baní Walíd na severozápade Líbye prevrátilo nákladné auto vezúce 150 migrantov. Informovala o tom agentúra DPA.



Predchádzajúce správy odvolávajúce sa na tamojších zdravotníkov informovali o 22 obetiach.



Podľa riaditeľa miestnej nemocnice zranenia utrpelo ďalších 124 ľudí. Niektorí zo zranených sú vo vážnom stave.



Podľa DPA havarované nákladné vozidlo použilo cestu smerujúcu do mesta, ktorú využívajú pašeráci na prepravu nelegálnych migrantov.



Národnosť migrantov z havarovaného vozidla nebola bezprostredne známa.



Líbya je vyhľadávanou tranzitnou trasou migrantov, najmä Afričanov, smerujúcich do Európy cez Stredozemné more.