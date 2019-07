Pri operácii proti 'Ndranghete zatkli politikov aj policajta

Polícia v stredajšom vyhlásení napísala, že sa zameriavala na zločinecký syndikát Libri, ktorý údajne ovládal niekoľko obvodov mesta Reggio Calabria v juhotalianskom kraji Kalábria.

Rím 31. júla (TASR) - Sedemnásť ľudí, vrátane popredných miestnych politikov a policajta, zatkli pri veľkej talianskej policajnej operácii proti mafii nazývanej 'Ndrangheta.



Polícia v stredajšom vyhlásení napísala, že sa zameriavala na zločinecký syndikát Libri, ktorý údajne ovládal niekoľko obvodov mesta Reggio Calabria v juhotalianskom kraji Kalábria.



Dvanásť ľudí umiestnili do vyšetrovacej väzby a päť do domáceho väzenia, oznámila polícia. Dodala, že medzi zatknutými sú politici, podnikatelia, právnik a príslušník policajného zboru.



Ich mená neboli zverejnené. Vo vyhlásení sa uvádza, že policajta dali do domáceho väzenia a je obvinený z pokusu odovzdať utajované informácie regionálnemu politikovi.



Podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA je medzi známymi zadržanými politikmi Alessandro Nicolo, člen regionálnej samosprávy z krajne pravicovej strany Bratia Talianska, a šéf regionálnej samosprávy z vládnucej stredoľavej Demokratickej strany (PD) Sebastiano Romeo.



Nicolo je vo väzbe, Romeo v domácom väzení, doplnila ANSA.



'Ndrangheta, najvplyvnejšia mafiánska organizácia v Taliansku, pochádza z Kalábrie, južného regiónu, ktorý tvorí cíp talianskej "čižmy" a v súčasnosti v ňom vládne PD.



Polícia uviedla, že pri vyšetrovaní jej pomohli odpočúvania a informácie od prebehlíkov mafie - ktorí sú v 'Ndranghete, mimoriadne tajnostkárskej organizácii, pomerne zriedkaví.



Stredajšia operácia viedla aj k zhabaniu majetkov spájaných s mafiou v hodnote niekoľkých miliónov eur, vrátane reštaurácií, stavebných firiem a realitných kancelárií.