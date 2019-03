Pri organizácii protestov proti Buteflikovi v Alžírsku pomáha internet

Demonštrácie proti kandidatúre prezidenta Abdala Azíza Butefliku sa v alžírskych mestách konali opäť v utorok.

Alžír/Washington 6. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok vyjadrili podporu právu Alžírčanov na protesty po tom, ako ich tisíce opäť vyšli do ulíc na protest proti kandidatúre prezidenta Abdala Azíza Butefliku na piate funkčné obdobie.



"USA podporujú alžírsky ľud a jeho právo pokojne sa zhromažďovať," povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Robert Palladino.



Demonštrácie proti Buteflikovi sa v alžírskych mestách konali opäť v utorok, informovala agentúra AFP. Dodala, že organizátorom pri zvolávaní protestov výdatne pomáhajú sociálne siete.



"Internet umožnil alžírskej mládeži, aby videla, čo sa deje v iných krajinách v kultúre, ekonomike i politike, a všimla si prezidentov oveľa mladších ako ten ich," uviedol pre AFP Brahim Oumansour, analytik pôsobiaci v Paríži v Inštitúte medzinárodných a strategických vzťahov (IRIS).



Buteflika má totiž 82 rokov, podlomené zdravie a po mozgovej príhode používa invalidný vozík. Jeho odporcovia tvrdia, že už nie je spôsobilý viesť krajinu a zdôvodňujú to nielen jeho zdravím, ale aj chronickou korupciou a nedostatočnými ekonomickými reformami, ktoré by zmiernili vysokú nezamestnanosť. Tá presahuje vo vekovej kategórii do 30 rokov 25 percent.



Skupiny, ktoré mobilizujú ľudí prostredníctvom internetu, zahŕňajú aj sieť aktivistov založenú v decembri. Jeden z jej členov priznal, že "sociálne siete zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a oznamy sa na nich môžu šíriť rýchlejšie". Tento aktivista je však presvedčený, že "pravidelné osobné stretnutia tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri upevňovaní pozícií aktivistov v teréne".



Rozličné platformy na internete síce v Alžírsku nie sú zakázané, ale prakticky v celej krajine sa počas prebiehajúcich protestov šíria medzi ľuďmi správy, že internet je nedostupný.



Dávno predtým, ako sa začali demonštrácie proti Buteflikovi, úrady vlani v júni zablokovali internet v celej krajine, aby zabránili študentom podvádzať pri maturitných skúškach. Mnohí účastníci demonštrácií proti Buteflikovi sú prekvapení, že zatiaľ nepristúpili k zatýkaniu za zverejňovanie materiálov a správ.



Minulý štvrtok bolo však zadržaných — a neskôr prepustených — vyše desať novinárov, ktorí v skupine asi 100 kolegov protestovali proti cenzúre spravodajstva o protestoch proti Buteflikovi.