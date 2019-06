Pri ostrove Lesbos sa prevrátila loď s migrantmi: 7 ľudí je mŕtvych

Gréckej pobrežnej stráži sa v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) podarilo z lode, ktorá vyplávala z tureckého prístavu Ayvalik, zachrániť 57 ľudí.

Atény 11. júna (TASR) - Najmenej sedem migrantov prišlo v utorok o život, keď sa ich loď prevrátila pri pobreží gréckeho ostrova Lesbos. Medzi utopenými sú aj dve deti. S odvolaním sa na vyhlásenie gréckej pohraničnej stráže o tom informovala agentúra AFP.



Gréckej pobrežnej stráži sa v spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) podarilo z lode, ktorá vyplávala z tureckého prístavu Ayvalik, zachrániť 57 ľudí.



Podľa nemenovaného zdroja z pobrežnej stráže, na ktorý sa odvoláva AFP, sú medzi obeťami na životoch štyri ženy, jeden muž a dve mladé dievčatá. Štátne príslušnosti migrantov, ktorí sa na lodi viezli, neboli bezprostredne známe.



Od začiatku roka zahynulo podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more do Európy už vyše 300 ľudí.



Grécko momentálne ponúka útočisko zhruba 70.000 utečencom i migrantom, ktorí už od roku 2015 utekajú zo svojich rodných krajín - prevažne zo Sýrie - a do Grécka prichádzajú prechodom cez susedné Turecko.



V súlade s migračnou dohodou, ktorú dosiahla v marci 2016 EÚ s Tureckom, vyvíja Ankara väčšiu snahu na to, aby obmedzila cesty migrantov zo svojho územia ku gréckym ostrovom, medzi ktoré patrí aj starobylý Lesbos.



Vďaka tomuto úsiliu je badateľný pokles v príchodoch migrantov na grécke ostrovy, a to z 875.000 v roku 2015 na 40.000 v rokoch 2017 a 2018, píše AFP s odvolaním sa na Frontex.



Zmienená migračná dohoda totiž stanovuje, že EÚ môže poslať späť všetkých migrantov, ktorí nelegálne prichádzajú na grécke ostrovy cez Turecko.