Pri plánovaní summitu Kima s Trumpom došlo k významnému pokroku

Washington 9. mája (TASR) - Počas stredajšej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Pchjongjangu došlo k "významnému pokroku" pri plánovaní stretnutia severokórejského vodcu Kim Čong-una s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa.



Pokým Pompeo rokoval s najvyššími severokórejskými lídrami vrátane Kim Čong-una, predstavitelia oboch krajín na nižšej úrovni plánovali základnú logistiku pre nadchádzajúci summit. Americký predstaviteľ, ktorý sa na týchto rozhovoroch zúčastnil, uviedol, že obe strany sa zídu ešte raz, aby dotiahli do konca posledné detaily.



Podľa niektorých predstaviteľov sa ako najpravdepodobnejšie miesto historického summitu Trumpa s Kimom javí Singapur. Summit by sa mal uskutočniť koncom mája alebo v prvej polovici júna, pripomína agentúra AP.



Trump v stredu na Twitteri informoval, že Severná Kórea prepustila troch amerických väzňov a tí sa vracajú do Spojených štátov spolu so šéfom americkej diplomacie Pompeom. Podľa Trumpa sa zdá, že prepustení muži sa tešia dobrému zdraviu.



Pompeo, ktorý KĽDR prvýkrát navštívil v apríli, keď stál na čele americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), bol len druhým úradujúcim ministrom zahraničných vecí USA, ktorý do tejto krajiny zavítal. Prvou bola v roku 2000 Madeleine Albrightová, ktorá sa stretla aj s vtedajším lídrom Kim Čong-ilom.