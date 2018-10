Pri pobreží Korziky sa zrazili dve nákladné lode

Kolízia spôsobila únik paliva a na hladine sa následne vytvorila dlhá škvrna.

Paríž 8. októbra (TASR) - Dve obchodné lode sa v nedeľu zrazili severne od francúzskeho ostrova Korzika v Stredozemnom mori. Kolízia spôsobila únik paliva a na hladine sa následne vytvorila dlhá škvrna. Pri zrážke nikto neutrpel zranenia, informovala agentúra AP s odvolaním sa na francúzske námorné úrady.



Škvrna je dlhá štyri kilometre a široká niekoľko stoviek metrov, pričom smeruje od Korziky severozápadným smerom, k francúzskej a talianskej pevnine. Podľa francúzskych zdrojov ide o "pohonnú látku". Incident sa stal vo francúzskych vodách, ale na odstraňovaní škvrny sa podieľajú Francúzsko, Taliansko a Monako.



Plavidlo s názvom Ulysse, prevádzkované tuniskou spoločnosťou CTN, ktoré prevážalo nákladné vozidlá, vrazilo v ranných hodinách do boku kontajnerovej lode CSL Virginia plaviacej sa pod cyperskou vlajkou. Cyperské plavidlo bolo v čase incidentu zakotvené približne 30 kilometrov od severného cípu Korziky.



Pri náraze vznikla v trupe CSL Virginia, ktorá nemala na palube žiadny náklad, niekoľko metrov široká diera, čo spôsobilo únik paliva do mora. Ulysse smerovala z talianskeho mesta Janov do tuniského prístavu Radis.



Korzická polícia uviedla, že príčina kolízie lodí sa vyšetruje. Podľa nemenovaných zdrojov išlo tuniské plavidlo zrejme príliš rýchlo, čomu nasvedčuje jeho nedostatočná schopnosť reagovať.