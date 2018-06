Pri pobreží Líbye zachránili dve lode s takmer 200 utečencami

Na jednej z lodí sa viezlo 115 ľudí vrátane dvoch detí. Na lodi sa tiež našlo päť mŕtvych migrantov.

Tripolis 19. júna (TASR) - Takmer 200 migrantov zachránili príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže z dvoch lodí v pobrežných vodách západne od metropoly Tripolis. S odvolaním sa na informácie tamojších úradov o tom informovala agentúra AP.



Na jednej z lodí sa viezlo 115 ľudí vrátane dvoch detí. Na lodi sa tiež našlo päť mŕtvych migrantov. Pobrežná hliadka zasiahla po tom, ako plavidlo poškodilo prudké vlnobitie. Podľa vyhlásenia hovorcu líbyjského námorníctva sa to stalo približne 100 kilometrov západne od Tripolisu. Medzi migrantmi boli osoby z Pakistanu, Egypta či Sudánu.



Mŕtvych spoločne zo zachránenými previezli do Tripolisu.



Ďalší prípad lode so 76 nelegálnymi migrantmi pobrežná hliadka riešila pri meste Záwija, približne 45 kilometrov západne od Tripolisu, dodalo námorníctvo. Migrantov pochádzajúcich z afrických a arabských krajín previezli na námornú základňu do Tripolisu.



Západné pobrežie Líbye je hlavnou východiskovou zónou pre migrantov snažiacich sa po mori dostať do Európy, do ktorej vkladajú nádeje na lepší život. Väčšina z nich pochádza zo štátov ležiacich v subsaharskej Afrike, i keď v ostatnom čase sa z kontinentu čoraz viac pokúšajú dostať aj Tunisania či Líbyjčania.