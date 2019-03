Pri pobreží Líbye zachránili takmer 120 migrantov

Pri nebezpečných pokusoch dostať sa do Európy už zahynuli tisíce migrantov.

Káhira 27. marca (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž zachránila v stredu 117 migrantov, ktorí sa na člne plavili neďaleko brehov severnej Afriky. Na Twitteri to oznámil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Podľa tohto zdroja vyše stovku utečencov a migrantov zachránili či na mori zachytili príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže nadránom okolo 04.00 h miestneho času. Následne ich previezli do hlavného mesta Tripolis, kde im poskytli zdravotnú starostlivosť.



Líbya sa od povstania z roku 2011, ktoré zosadilo režim dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího, zmieta v chaose. V posledných rokoch je tento severoafrický štát východiskovým bodom, odkiaľ sa ilegálni migranti vydávajú na plavby do Európy cez Stredozemné more.



Pri nebezpečných pokusoch dostať sa do Európy už zahynuli tisíce migrantov.