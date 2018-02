Pri pobreží Líbye zadržali vyše 300 migrantov na ceste do Európy

Medzi zadržanými migrantmi sa nachádzalo aj 16 detí.

Tripolis 19. februára (TASR) - Príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže zadržali v pondelok 324 migrantov v dvoch gumených člnoch, ktorí mali v úmysle opustiť túto severoafrickú krajinu a vydať sa na plavbu cez Stredozemné more do Európy, informovala agentúra Reuters.



Západné pobrežie Líbye je hlavnou východiskovou zónou pre migrantov snažiacich sa po mori dostať do Európy, do ktorej vkladajú nádeje na lepší život. Väčšina z nich pochádza zo štátov ležiacich v subsaharskej Afrike, i keď v ostatnom čase sa z kontinentu čoraz viac pokúšajú dostať aj Tunisania či Líbyjčania.



Podľa hovorcu tamojšej pobrežnej stráže sa medzi zadržanými migrantmi nachádzalo aj 16 detí. Plavidlá lokalizovali zhruba 11 kilometrov západne od pobrežného mesta Zuwára. Väčšina pasažierov pochádzala z krajín subsaharského regiónu, ako sú Čad, Nigéria, Mali či Pobrežie Slonoviny.



"Sú medzi nimi aj ďalší z Tuniska, Pakistanu a Maroka. Je tam tiež 32 osôb vrátane žien a detí z Líbye, medzi ktorými sú tri rodiny," povedal.



Počet migrantov odchádzajúcich z Líbye sa od júla znižuje po tom, ako začali líbyjské frakcie i oficiálne úrady - pod tlakom Talianska a Európskej únie - blokovať pašerácke aktivity, predovšetkým z mesta Sabráta. Prevádzači napriek tomu hľadajú stále nové možnosti, ako svojich klientov dostať na more.



Oficiálne štatistiky evidujú, že od začiatku tohto kalendárneho roka sa doplavilo z Líbye do Talianska iba 3500 migrantov, čo je v porovnaní s rovnakým časovým úsekom v roku 2017 až o 62 percent menej.