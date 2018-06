Pri pobreží Líbye zastavili dve lode s viac než 150 utečencami

Nepovolených migrantov, pochádzajúcich z afrických a arabských krajín, previezli na námornú základňu do Tripolisu.

Káhira 10. júna (TASR) - Líbyjská pobrežná hliadka zadržala vo vodách Stredozemného mora viac než 150 migrantov vrátane žien a detí, píše v nedeľu agentúra AP.



Podľa vyhlásenia líbyjskej pobrežnej hliadky jej príslušníci zastavili v sobotu dve lode neďaleko pobrežných miest Zuára a Tripolis na severozápade Líbye. Na palube oboch plavidiel sa viezlo 152 osôb, z nich 19 žien a tri deti.



Nepovolených migrantov, pochádzajúcich z afrických a arabských krajín, previezli na námornú základňu do Tripolisu.



Západné pobrežie Líbye je hlavnou východiskovou zónou pre migrantov snažiacich sa po mori dostať do Európy, do ktorej vkladajú nádeje na lepší život. Väčšina z nich pochádza zo štátov ležiacich v subsaharskej Afrike, i keď v ostatnom čase sa z kontinentu čoraz viac pokúšajú dostať aj Tunisania či Líbyjčania.