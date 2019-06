Pri pobreží Turecka sa potopil ďalší čln s migrantmi, zahynulo 8 osôb

Príslušníkom pobrežnej stráže sa podarilo z plavidla, ktoré sa potopilo neďaleko pobrežného okresu Bodrum v tureckej provincii Mugla, zachrániť 31 migrantov. Na mieste pokračujú pátracie operácie.

Ankara 17. júna (TASR) - Osem ľudí prišlo v pondelok o život po tom, ako sa neďaleko juhozápadného pobrežia Turecka potopil čln prevážajúci ilegálnych migrantov. S odvolaním sa na tureckú pobrežnú stráž o tom informovala agentúra AFP.



Príslušníkom pobrežnej stráže sa podarilo z plavidla, ktoré sa potopilo neďaleko pobrežného okresu Bodrum v tureckej provincii Mugla, zachrániť 31 migrantov. Na mieste pokračujú pátracie operácie.



Štátna príslušnosť migrantov, ktorí sa na lodi viezli, nebola bezprostredne známa.



K potopeniu člna došlo len niekoľko kilometrov od gréckeho ostrova Kos.



Cieľom migrantov odchádzajúcich v dôsledku chudoby a ozbrojených konfliktov z krajín Blízkeho východu je dostať sa cez Turecko do Grécka, ktoré je členských štátom Európskej únie, a odtiaľ postupne prejsť do niektorej z bohatších krajín Únie.



Dohoda o kontrole toku migrantov, ktorú v roku 2016 uzavreli EÚ a Turecko, síce ich prílev výrazne zmiernila, napriek tomu sa však mnohí vydávajú na nebezpečnú púť do Únie.



Vďaka tomuto úsiliu je badateľný pokles v príchodoch migrantov na grécke ostrovy, a to z 875.000 v roku 2015 na 40.000 v rokoch 2017 a 2018, píše AFP s odvolaním sa na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).