Pri potopení člna neďaleko Lýbie zahynulo najmenej desať migrantov

Tripolis 19. marca (TASR) - Najmenej desať migrantov zahynulo v utorok neďaleko líbyjského pobrežného mesta Sabráta po tom, ako sa potopil čln, na ktorom sa plavili. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na líbyjské bezpečnostné zložky.



Záchranárom sa podarilo dostať do bezpečia ďalších 17 osôb vrátane jednej ženy, uviedol hovorca bezpečnostných operácií v Sabráte, ktorá sa nachádza na severozápade Líbye. Všetkých previezli do nemocnice.



Migranti pochádzali z viacerých krajín subsaharskej Afriky. Na palube lode sa podľa informácií jedného z nich nachádzalo približne 27 ilegálnych migrantov, ktorí na more vyplávali z neďalekého mesta Zuára.



Západné pobrežie Líbye je hlavným východiskovým bodom pre migrantov smerujúcich do Európy. Ich počet však poklesol, odkedy Taliansko i Európska únia zintenzívnili podporu líbyjskej pobrežnej stráže.