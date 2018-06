Pri potopení lodí s migrantmi v Stredozemnom mori zahynulo 57 ľudí

Loď s celkovo 180 osobami na palube sa potopila v sobotu večer asi 16 námorných míľ od tuniského pobrežia.

Tunis 4. júna (TASR) - Najmenej 57 ľudí zahynulo uplynulý víkend po tom, ako sa dve lode s migrantmi potopili v Stredozemnom mori. S odvolaním sa na úrady o tom v noci na pondelok informovala agentúra DPA.



Dosiaľ 48 tiel vytiahli z mora a ďalších 68 ľudí zachránili po potopení plavidla pri tuniskom pobreží, oznámila v nedeľu tuniská oficiálna tlačová agentúra TAP, ktorá priniesla údaje od ministerstva obrany tejto severoafrickej krajiny.



Loď s celkovo 180 osobami na palube sa potopila v sobotu večer asi 16 námorných míľ od tuniského pobrežia. Medzi obeťami sú prevažne Tunisania, no tiež osem ľudí z iných krajín vrátane Maroka. K zachráneným patria viacerí migranti z ďalších afrických štátov, uviedlo ministerstvo s tým, že pravdepodobnou príčinou nehody bolo preplnenie plavidla. Záchranné operácie po príchode noci pozastavili.



Nezamestnaní Tunisania a Afričania sa často pokúšajú dostať na provizórnych plavidlách z Tuniska na taliansky ostrov Sicília. Z Tuniska sa snaží preplaviť do Európy čoraz viac migrantov aj v dôsledku zvýšenej kontroly líbyjského pobrežia, pripomína DPA.



Deväť ľudí medzitým prišlo o život pri potopení motorového člna s migrantmi pri južnom pobreží Turecka. Podľa tureckej pobrežnej stráže bolo medzi obeťami šesť detí, pričom päť osôb zachránili. Informácie o štátnej príslušnosti týchto migrantov neboli k dispozícii.



Podľa Európskej únie, ktorá zvýšila snahy o zastavenie migrácie do Európy, sa v minulých mesiacoch zvýšil počet prichádzajúcich utečencov, a to predovšetkým migračnými trasami z Turecka.