Pri požiari domu v okrese Znojmo zahynuli tri deti

Deti boli vo veku od jedného do deviatich rokov.

Praha 12. marca (TASR) - Tri deti prišli v noci na pondelok o život pri požiari domu v okrese Znojmo v Českej republike. Štyria dospelí utrpeli zranenia. Na mieste zasahovali desiatky hasičov a záchranárov vrátane vrtuľníka. Deti boli vo veku od jedného do deviatich rokov, informoval spravodajský server Novinky.cz.



K požiaru vyrazili hasiči krátko po štvrtej hodine ráno do mestečka Oleksovice. Plamene zlikvidovali po vyše dvoch hodinách.



"Pri požiari domu zomreli tri deti, dve z nich sme sa snažili resuscitovať, ale bez úspechu. Jednu dospelú pacientku sme previezli vrtuľníkom na urgentný príjem nemocnice v Brne, ďalších troch do znojemskej nemocnice," povedala pre Novinky.cz hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová.



Podľa nej bolo jedno z detí veľmi malé, vek však uviesť nemohla. "Čo sa týka dospelých, tak zranená bola staršia pani, dve osoby stredného veku a mladá žena," konštatovala Bothová. Vyšetrovatelia zisťujú príčinu požiaru a škody.