Pri požiari v New Yorku zahynuli traja ľudia, ďalší utrpeli zranenia

Plamene zachvátili dvojposchodový dom v newyorskej štvrti Queens v sobotu neskoro večer.

New York 29. apríla (TASR) - Traja ľudia zahynuli a osem ďalších utrpelo zranenia, keď v dome v New Yorku vypukol požiar.



Plamene zachvátili dvojposchodový dom v newyorskej štvrti Queens v sobotu neskoro večer, informovala v nedeľu tlačová agentúra AP.



V požiari prišli o život 82-ročná žena, 87-ročný muž a 32-ročná žena. Osem ďalších osôb previezli do zraneniami do okolitých nemocníc. Tri z týchto osôb, vrátane osemročného dievčatka, prijali v kritickom stave. Zvyšných päť ranených je hospitalizovaných, ale nachádzajú sa v stabilizovanom stave a podľa lekárov nie sú v ohrození života.



Príčinu požiaru úrady vyšetrujú.