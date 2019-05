Pri protestoch vo Venezuele bolo zranených prinajmenšom 69 osôb

Maggia Santiová, riaditeľka caracaskej kliniky Salud Chacao, v utorok povedala, že lekári v ich zariadení momentálne ošetrujú 50 pacientov.

Caracas 1. mája (TASR) - Najmenej 69 osôb utrpelo v utorok zranenia počas pouličných stretov podporovateľov venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa s bezpečnostnými zložkami vernými prezidentovi Nicolásovi Madurovi v Caracase. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojších zdravotníkov, podľa ktorých mali byť až dve zranenia spôsobené strelnou zbraňou.



Niektoré miestne médiá informujú aj o tretej osobe so strelným poranením. Predstavitelia venezuelskej vlády ešte skôr oznámili, že postrelený bol aj jeden vojak.



Maggia Santiová, riaditeľka caracaskej kliniky Salud Chacao, v utorok pre agentúru AP povedala, že lekári v ich zariadení momentálne ošetrujú 50 pacientov.



Santiová spresnila, že 30 osôb utrpelo zranenia po zásahu gumovými projektilmi. Ďalších šestnásť ľudí utrpelo podľa jeje slov fyzické zranenia, traja sa sťažovali na problémy s dýchaním a jedna osoba bola postrelená.



Riaditeľka kliniky v tejto súvislosti ďalej dodala, že majú dostatok zdravotníckeho materiálu potrebného na ošetrenie všetkých zranených pacientov. Čiastočne za to podľa jej slov vďačia aj nedávnym darom od rôznych organizácií - vrátane Červeného kríža.



Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyzval v utorok na vojenské povstanie. Tamojší minister obrany Vladimir Padrino neskôr oznámil, že pokus o prevrat "priemernej závažnosti" potlačili.



Agentúra AFP ešte pred tým informovala, že venezuelské bezpečnostné sily v utorok do demonštrantov pred leteckou základňou La Carlota - kde Guaidó vyzval na vojenské povstanie - narážali obrnenými vozidlami.