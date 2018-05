Pri rukojemníckej dráme v Liege prišli o život dvaja policajti

Približne o 10.30 h SELČ sa v centre Liege ozvali výstrely. Následne sa páchateľ dal na útek a v priestoroch jednej zo škôl si vzal za rukojemníčku upratovačku.

Liege 29. mája (TASR) - Štyri obete na životoch si v utorok vyžiadala rukojemnícka dráma v belgickom priemyselnom meste Liege. Útočník tam zastrelil dvoch policajtov a spolujazdca sediaceho v okoloidúcom aute. Následne ho zastrelili príslušníci špeciálnej policajnej jednotky, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na belgickú spravodajskú stanicu RTBF.



Podľa denníka Derniere Heure kričal páchateľ "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Belgický minister vnútra Jan Jambon na sociálnej sieti Twitter uviedol, že situáciou sa zaoberá protiteroristické krízové centrum.



Belgická agentúra Belga informovala, že zranenia utrpeli ďalší dvaja policajti.



Výstrely sa v centre Liege ozvali približne o 10.30 h SELČ. Následne sa páchateľ dal na útek a v priestoroch gymnázia si vzal za rukojemníčku upratovačku, píše DPA.



Krátko nato polícia rukojemnícku drámu ukončila. Motív páchateľa doposiaľ nie je známy. Na fotografiách, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, je vidieť ľudí utekajúcich do bezpečia na centrálnom bulvári d’Avroy.



V Liege sa strieľalo aj v roku 2011, keď páchateľ zabil štyroch ľudí a zranil vyše 100 predtým a následne spáchal samovraždu.



Belgicko je v stave vysokej pohotovosti, odkedy sa bruselská bunka teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zapojila do útokov v Paríži v roku 2015, keď zahynulo 130 ľudí, resp. rok neskôr v Bruseli, keď zomrelo 32 ľudí.