Pri samovražednom útoku v Kábule zahynulo 12 ľudí

Hovorca kábulskej polície Hašmat Stánikzaí uviedol, že atentátnik sa vyhodil do vzduchu pred ministerstvom pre rozvoj vidieka v čase, keď budovu po skončení pracovného času opúšťali jeho zamestnanci.

Kábul 11. júna (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo a ďalších minimálne 31 osôb utrpelo zranenia pri samovražednom bombovom útoku, ku ktorému došlo v pondelok v afganskej metropole Kábul. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca kábulskej polície Hašmat Stánikzaí uviedol, že atentátnik sa vyhodil do vzduchu pred ministerstvom pre rozvoj vidieka v čase, keď budovu po skončení pracovného času opúšťali jeho zamestnanci.



K samovražednému bombovému útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.



S Islamským štátom spriaznená agentúra Amák uviedla, že cieľom útoku jedného zo samovražedných atentátnikov bola budova afganského ministerstva rozvoja vidieka.



Vládne budovy a štátni zamestnanci, ako aj príslušníci afganských bezpečnostných síl bývajú často terčom útokov militantov z hnutia Taliban a extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktoré v Afganistane operujú.