Pri severnom pobreží Japonska zachránili dvoch údajných rybárov z KĽDR

Tokio 14. januára (TASR) - Dvoch mužov, ktorí sú podľa svojich slov zo Severnej Kórey (KĽDR), našli na palube dreveného rybárskeho člna unášaného vlnami pri pobreží severného Japonska a zadržali ich. V pondelok o tom informoval predstaviteľ japonskej pobrežnej stráže.



Drevené plavidlo spozorovali v nedeľu v Japonskom mori približne 1,5 kilometra od pobrežia prefektúry Aomori, citovala predstaviteľa tlačová agentúra AFP.



"Dvaja muži vyhlásili, že sú zo Severnej Kórey a ich plavidlo unášalo, lebo malo problémy s motorom," uviedol predstaviteľ. Dodal, že muži nemali pri sebe žiadne doklady totožnosti a vypočuli ich na palube hliadkového člna.



Na rybárskom člne sa pôvodne nachádzalo päť ľudí. Na plavbu sa vydal zo Severnej Kórey v polovici decembra, ale traja rybári sú po páde do mora v zlom počasí nezvestní, informovali japonské médiá.



Na pobrežie Japonska vyplaví každý rok desiatky severokórejských rybárskych plavidiel.



Experti tvrdia, že niektorí rybári zo Severnej Kórey sa plavia tak ďaleko na more preto, aby splnili príkaz svojej vlády doniesť väčšie úlovky rýb.



Ich staré a zle udržiavané plavidlá však často postihujú technické a iné problémy, vrátane vyčerpania paliva, a rybári majú len niekoľko spôsobov, ako si privolať záchranu.



Člny niekedy na japonské brehy vyplaví aj s mŕtvou posádkou na palube a miestne japonské médiá ich nazývajú "lode duchov".



Desať Severokórejčanov zachránených vlani z malého dreveného člna, unášaného popri severnom pobreží Japonska, deportovali naspäť do ich krajiny, vrátane kapitána, ktorý bol vo väzbe pre obvinenia z krádeže.